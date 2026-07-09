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ベントレー、第4のモデルシリーズ『トルカル』を予告…デビューは9月

・ベントレーモーターズが新モデルシリーズの名称を「トルカル」と発表した

・名称はスペインの自然遺産「エル・トルカル・デ・アンテケラ」に由来する

・トルカルは2026年9月23日にロンドンで公開予定

ベントレー『トルカル』のティザー
  • ベントレー『トルカル』のティザー

ベントレーは、新たにラインナップする新モデルシリーズの名称を発表した。第4のモデルラインとなるベントレー『トルカル（Torcal）』だ。

トルカルは、ベントレーの現代的な命名方針を踏まえ、卓越した自然景観から着想した。名称はスペイン・アンダルシア地方の自然遺産「エル・トルカル・デ・アンテケラ」に由来する。

同社によると、エル・トルカル・デ・アンテケラは幾重にも重なる石灰岩の岩層や断崖、迷路のような地形で知られ、何百万年にもわたり自然の力で形成され、現在も変化を続けている。

また「トルカル」という言葉はラテン語の「torquere」（ねじる、ひねる）に由来し、現代英語の「torque（トルク）」の語源にもつながると説明した。さらに、ベントレーが掲げる「effortless progression（力強く滑らかな前進）」の意味合いも込めたとしている。

ベントレーのフランク＝ステファン・ヴァリザー会長兼CEOは、「1919年以来のクラフツマンシップとパフォーマンスを継承し、新型トルカルが新たな基準を打ち立てる」と述べた。

トルカルは2026年9月23日にロンドンでワールドプレミアされる予定。今後数週間にわたり追加情報が公開される見通しだ。

《森脇稔》

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