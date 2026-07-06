ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ベントレー、新たなグラデーションペイント発表…車体の片側から反対側へ色が変化

・ベントレーがスーパースポーツ向け特別仕様を発表した

・ベントレー史上初のサイド・トゥ・サイドのグラデーション塗装を採用した

・3つのデザインテーマを用意している

ベントレー『スーパースポーツ』専用の新たな特別仕様「デザインテーマ・バイ・マリナー」
  • ベントレー『スーパースポーツ』専用の新たな特別仕様「デザインテーマ・バイ・マリナー」
  • ベントレー『スーパースポーツ』専用の新たな特別仕様「デザインテーマ・バイ・マリナー」
  • ベントレー『スーパースポーツ』専用の新たな特別仕様「デザインテーマ・バイ・マリナー」
  • ベントレー『スーパースポーツ』専用の新たな特別仕様「デザインテーマ・バイ・マリナー」
  • ベントレー『スーパースポーツ』専用の新たな特別仕様「デザインテーマ・バイ・マリナー」
  • ベントレー『スーパースポーツ』専用の新たな特別仕様「デザインテーマ・バイ・マリナー」
  • ベントレー『スーパースポーツ』専用の新たな特別仕様「デザインテーマ・バイ・マリナー」
  • ベントレー『スーパースポーツ』専用の新たな特別仕様「デザインテーマ・バイ・マリナー」

ベントレーは、ビスポークおよびコーチビルディング部門のマリナーが手がける『スーパースポーツ』専用の新たな特別仕様「デザインテーマ・バイ・マリナー」を発表した。

【画像全9枚】

ベントレー『スーパースポーツ』専用の新たな特別仕様「デザインテーマ・バイ・マリナー」ベントレー『スーパースポーツ』専用の新たな特別仕様「デザインテーマ・バイ・マリナー」

この仕様では、ベントレー史上初めて、車体の片側から反対側へ色が変化するサイド・トゥ・サイドのグラデーションペイントを採用する。

鮮やかなアクセントカラーがドライバー側を彩り、車体を横断しながらシームレスに反対側のよりダークな色合いへ移り変わる。

ベントレー『スーパースポーツ』専用の新たな特別仕様「デザインテーマ・バイ・マリナー」ベントレー『スーパースポーツ』専用の新たな特別仕様「デザインテーマ・バイ・マリナー」

さらに、助手席側に沿ってフロントからリアまで伸びる一本のオフセンター・ハイライトストライプを設け、ドライバー中心のモデルであることを視覚的に強調する。右ハンドル、左ハンドルを問わず、ドライバーを中心に構成するという。

エクステリアの仕上げとして、フロントグリルには「8」のナンバーをあしらい、カーボン製ディフューザー、フェンダーブレード、サイドシルにはアクセントピンストライプを施した。

ベントレー『スーパースポーツ』専用の新たな特別仕様「デザインテーマ・バイ・マリナー」ベントレー『スーパースポーツ』専用の新たな特別仕様「デザインテーマ・バイ・マリナー」

また、エクステリアのデザインテーマをインテリアにも展開し、厳選した3種類を用意する。

デザインテーマは「ドラゴン」「エレクトリック」「ブロッガー」の3つ。

ドラゴンは、エクステリアがドラゴン・レッドからブラック・クリスタルへ移り変わり、インテリアはホットスパーとベルーガの組み合わせでドライバーを主役にする。

エレクトリックは、エクステリアがエレクトリック・ブルーからダーク・サファイアへ、インテリアはクライン・ブルーをアクセントにしてインペリアル・ブルーのキャビンを引き立てる。

ブロッガーは、エクステリアがペール・ブロッガーからブロッガーへ移り変わり、インテリアはキャメルとベルーガで洗練した空間をつくる。

ベントレー『スーパースポーツ』専用の新たな特別仕様「デザインテーマ・バイ・マリナー」ベントレー『スーパースポーツ』専用の新たな特別仕様「デザインテーマ・バイ・マリナー」

新型スーパースポーツのインテリアは、モータースポーツのエネルギーと精緻さに着想したドライバー志向のデザインとし、2シーター専用レイアウトとする。「デザインテーマ・バイ・マリナー」では、ドライバー側を明るいカラー、助手席側をダークトーンとする左右非対称のツートーンレイアウトを採用する。

フルレザースペシフィケーションを用い、ドアインサートやシートにはスーパースポーツ専用のパーフォレーションパターンを施す。コントラストカラーのギアレバーはドライバーシートとカラーを統一し、ダッシュボードやヘッドレストにはコントラストステッチをあしらう。

ベントレーのデザイナーが厳選した専用のカラーコンビネーションも採用する。別のカラーやビスポークペイントを希望する場合は、ベントレー正規販売店を通じてマリナーによるオーダーメイド仕様を相談できる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ベントレー コンチネンタル スーパースポーツ

ベントレー

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews