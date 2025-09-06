ホーム モーターサイクル エンタメ・イベント 記事

【クルマら部】クルマ愛クイズ！今回は「三菱 デリカ＆デリカミニ」から全4問！

【クルマら部】クルマ愛クイズ！今回は「三菱 デリカ＆デリカミニ」から全4問！
  • 【クルマら部】クルマ愛クイズ！今回は「三菱 デリカ＆デリカミニ」から全4問！
  • 三菱デリカ・スターワゴン（1981年）
  • 三菱 デリカミニ 新型
  • デリカD：5
  • 三菱『デリカD:2カスタム』改良新型

自動車ニュースのレスポンスが贈る、クルマ好きのためのLINE公式アカウント『クルマら部』（ベータ版）！ 参加型コンテンツ「クルマの車論調査」から、クルマ好きの皆さんのクルマへのLOVEを試すクイズをご紹介！

【画像全5枚】

1968年にデビューした三菱『デリカ』は、商用車からファミリーカーとしてその豊富な積載力から「delivery＋car＝デリカ」として、また強力な4WDを有するタフな相棒として、50年以上に渡って愛されてきたシリーズです。その遺伝子を継承した軽自動車が『デリカミニ』。2025年秋には新型がいよいよ発売します。今回はそんなデリカ/デリカミニから全4問を出題です！

【Q1】1968年に登場した最初の「デリカ」。このモデルに設定された仕様として正しいのは？

（1）4列10人乗りワゴン
（2）ポップアップ式のテントのキャンピングバン
（3）3人乗りキャブオーバートラック

【Q2】歴代「デリカ」には商用、乗用など様々なバリエーションとその名称がありますが、次のうち三菱自動車が製造していないもの（OEM車）はどれでしょうか？

（1）（デリカ）スターワゴン
（2）（デリカ）D:2
（3）（デリカ）D:5

【Q3】2023年に登場した軽自動車のデリカ、『デリカミニ』。そのキャッチフレーズとして正しいのはどれでしょう？

（1）かわいいふりして、タフなやつ
（2）ちいさくなっても、タフなやつ
（3）どこでもいける、タフなやつ

【Q4】2025年秋に発売が控える新型「デリカミニ」に搭載される新機能は？

（1）急な下り坂、滑りやすい路面を下る際のアシスト機能
（2）高速道路の同一車線運転支援機能
（3）エンジンレスポンスや制御を専用チューニングした選択式ドライブモード

クルマ好きのためのLINE公式アカウント『クルマら部』に登録して回答してみましょう！

『クルマら部』友だち追加はこちら
《レスポンス編集部》

