ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

米ファラデー・フューチャー、新型電動ミニバン『FXスーパーワン』を中東市場に投入へ

ファラデーフューチャーの新型電動ミニバン『FXスーパーワン』
  • ファラデーフューチャーの新型電動ミニバン『FXスーパーワン』
  • ファラデーフューチャーの新型電動ミニバン『FXスーパーワン』
  • ファラデーフューチャーの新型電動ミニバン『FXスーパーワン』
  • ファラデーフューチャーの新型電動ミニバン『FXスーパーワン』

米国のEVメーカーのファラデー・フューチャーは9月1日、新型電動ミニバン『FXスーパーワン』を中東市場に投入すると発表した。

【画像】ファラデー・フューチャーの新型電動ミニバン『FXスーパーワン』

10月末に中東での最終発表を行い、11月に販売と初回納車を開始する計画だ。

中東展開について、YTジアCEOは戦略的意義を5つの観点から説明した。第一に、長期投資家を将来の車両オーナーに転換するビジョンを掲げている。第二に、市場投入により同社の核心価値をより直接的に示し、戦略的投資家の獲得につなげる狙いがある。

第三に、中東は富裕層が多いプレミアム市場で、ファーストクラスのEAI-MPVのFXスーパーワンに最適な市場とみている。第四に、中東の国際的志向と海外ビジネス支援政策により、グローバル・サプライチェーン構築と長期的コスト効率達成において重要な戦略的意味を持つとしている。

第五に、エネルギーと資本のグローバルハブであり、暗号通貨分野のリーダーでもある中東は、「EAI＋暗号通貨」のデュアル・フライホイール・モデルの加速に貢献できるとしている。

現在、地元政府の強力な支援により、ラス・アル・ハイマでの施設・運営センターの第1期建設が完了間近となっている。

中国、米国、UAE、欧州、インドなどから人材を募集し、国際チームを構築中で、今年約100のポジションを開設予定としている。また、ドバイ、アブダビ、ラス・アル・ハイマの主要ディーラーグループと協議し、地域でのFXスーパーネットワーク構築を進めている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ミニバン

電気自動車 EV、PHEV、BEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES