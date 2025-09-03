ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

米メーカーが完全自動運転車を2026年後半から納車…有料会員記事ランキング　8月

8月1～31日に公開された有料会員記事の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位には個人所有できるレベル4自動運転車両が、2026年に納車開始がランクイン。テンサー・ロボカーは、SAEレベル4の完全自動運転機能を備えた世界初の個人向け量産車両です。


1位） 世界初、個人所有できるレベル4自動運転「ロボカー」誕生、2026年に納車開始：222 Pt.

米国のAI企業テンサーは、世界初の個人所有可能な完全自動運転車「テンサー・ロボカー」を発表した。2026年後半からアメリカ、ヨーロッパ、UAE市場で納車を開始する予定だ。
SAEレベル4の完全自動運転機能





2位） 「ハンズオフ」は本当に必要なのか？ 高速での手離し運転を実現したホンダ『アコード』を試乗して感じた「意識の変化」：164 Pt.

2025年5月、ホンダ『アコード』の新グレードとなる「e:HEV Honda SENSING 360+」が追加された。ホンダの量販モデルとして初となる、高速道路・自動車専用道におけるハンズオフ機能が搭載されたグレードで、いわゆる自動運転「レベル2＋」に該当する。
ハンズオフ機能の技術的な特徴と、それがもたらす移動体験の変化





3位） 不適切利用47%、カメラ式駐車場管理システムで判明…熊野白浜リゾート空港：59 Pt.

南紀白浜エアポートとタイムズ24は、熊野白浜リゾート空港（和歌山県白浜町）の搭乗者専用第2駐車場にカメラ式入出庫管理システムを導入し、駐車場の効率的な管理運営および長期放置車両の防止等の取り組みを推進すると発表した（8月19日）。
無料駐車場で、長期および不法駐車が増加し地域の治安が悪化する





4位） マブチモーター、電動パーキングブレーキ向けの新型モーター発売：30 Pt.

マブチモーターが、自動車電装機器用の新型モーター「RS-557VA」の販売を開始した。主な用途は電動パーキングブレーキとなる。
従来製品と同等のサイズ・トルクを維持しながら、複数の性能向上





5位） ソニー・ホンダ『AFEELA』が「Unreal Engine」搭載でめざす「自動運転とコックピットUIの融合」とは：25 Pt.

ソニー・ホンダモビリティが開発中の『AFEELA 1（アフィーラ・ワン）』プロトタイプのハードウェアとソフトウェアのアーキテクチャと特徴的なコックピットHMIについて、はじめて日本語で詳細な解説が行われた。
クルマ＋IT／ソフトウェアという異業種連携の象徴


