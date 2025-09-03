ホーム プレミアム ビジネス 記事

サプライチェーン一体となって“競争力”を強化、対話とカイゼンを重視…トヨタ 熊倉調達本部長［インタビュー］

【池田直渡の着眼大局セミナー】第9回 トヨタ調達本部長が語る、サプライチェーン
  • 【池田直渡の着眼大局セミナー】第9回 トヨタ調達本部長が語る、サプライチェーン
  • 【池田直渡の着眼大局セミナー】第9回 トヨタ調達本部長が語る、サプライチェーン
  • 【池田直渡の着眼大局セミナー】第9回 トヨタ調達本部長が語る、サプライチェーン
  • 【池田直渡の着眼大局セミナー】第9回 トヨタ調達本部長が語る、サプライチェーン

来たる9月24日、オンラインセミナー「【池田直渡の着眼大局セミナー】第9回 トヨタ調達本部長が語る、サプライチェーン」が開催される。セミナーに登壇するのは、トヨタ自動車株式会社 調達本部 本部長の熊倉和生氏だ。

セミナーのモデレーターを務めるのは、自動車ジャーナリスト・自動車経済評論家の池田直渡氏。クルマのメカニズムと開発思想、企業戦略に対する鋭い洞察力を持ち、幅広いメディアで健筆をふるっている。

セミナー当日は、熊倉氏によるプレゼンテーションに加え、池田氏の視点を交えた議論の深堀りや、視聴者とのQ＆Aセッションの時間も用意されている。

詳細はこちら

今回のセミナーは以下のテーマで進められる。

１．トヨタの調達本部、サプライチェーンとは？
２．真の原価低減とは
３．取引適正化とサプライチェーン全体への浸透に向けた取組み
４．業界全体の仲間たちと、個社を超えて何をしていくか

セミナーの見どころを熊倉氏に聞いた。

“適正価格”と“競争力”のバランス

トヨタの調達部門は、アメリカ、欧州、中国、タイ、インド、インドネシア、ブラジル、アルゼンチン、南アフリカに拠点があり、グローバルで調達ネットワークを持つ。

日本の調達本部は、スタッフ業務を行う「サプライチェーン戦略部」「調達技術・プロジェクト推進部」と、バイヤー業務を行う「ボデー部品調達部」「ユニット部品調達部」「資材・設備調達部」「電池調達部」で構成されている。

2023年実績で発注金額はグローバルで約30兆円、日本国内の部品取引で約7兆円にのぼる規模となった。約400社のティア1サプライヤーだけでなく、ティア2からティア4も含めると、のべ約6万社が仕入先として関わっている。

調達の取り組みにおいてトヨタが重要視するのは、“適正価格”と“競争力”のバランスだ。その根本には、「サプライチェーン全体の競争力ある基盤づくりを通じて、産業全体の未来、経済の好循環に貢献していきたい（価格転嫁について、ティアの深いところまで含めた、サプライチェーン全体への浸透に強い意志をもって取り組みたい）」という想いと、創立者である豊田喜一郎氏の言葉を軸とする「仕入先との共存共栄」の考え方がある。

注目したいのは、創業時から一貫した信念と取り組みの継続があるということだ。トヨタは、米国関税など直近の国際情勢に対して「揺るがず、ぶれずに対応していく」としており、熊倉氏も「それは皆でこれまで培ってきたベースがあるからできること」と話す。

“価格改定”はどのようにして行われるのか

トヨタが行う価格改定は、下記6つの内容を一社ずつ直接協議し、来期の価格を決定するというものだ。

①原価低減
②材料費
③エネルギー費
④物流24年問題
⑤人への投資
⑥個別申請費


《吉田 瑶子》

あわせて読みたい

特集

トヨタ自動車

セミナー・イベント

有料会員記事

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES