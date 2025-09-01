「初音ミク」デザインのスポーツシート、2025年版は「エルゴスター」、ブリッドが22万円で期間限定オーダー開始

自動車レース用シートの老舗・BRIDE（ブリッド）が、「ERGOSTAR RACING MIKU 2025 Ver.（エルゴスター・レーシングミク 2025 バージョン）」を9月1日より受注開始。2026年3月31日までの限定受注生産で、税込み価格は22万円。

エルゴスター・レーシングミクは、グッドスマイルカンパニーとのライセンスによる正式コラボレーション製品。ヘッドレスト前面には「GOODSMILE RACING」・背面には「BRIDE」のプリントを配置して、シートの表皮カバー全体にはレーシングミク専用のデザインパターンを採用している。

初音ミクデザインのスポーツシート、2025年版は「エルゴスター」、ブリッドが22万円で期間限定オーダー開始

ベースモデルは身体をほどよくホールドしてロングドライブにも最適なリクライニングシート「ERGOSTER（エルゴスター）」で、難燃生地（PVCレザー）を使用し、保安基準適合モデルとなっている。重量は約16.0kgで、日本製。取り付けには別売りの車種別シートレール等が必要で、適合シートレールはMO、MB、MK、MZ、YZ、LZ、LY、LBとなっている（車種によりタイプが異なる）。

購入・注文は全国のBRIDEマイスターショップをはじめ、BRIDE取扱店から。なお、同製品はグッドスマイルレーシングの【GSRクーポン】対象商品となっている。

