ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

JAL、水素燃料電池けん引車を国内初の試験運用…羽田空港で開始

JAL、JALUX、JALエアテック、タジマモーターコーポレーションの4社が水素を燃料とする航空機けん引車の試験運用を開始
  • JAL、JALUX、JALエアテック、タジマモーターコーポレーションの4社が水素を燃料とする航空機けん引車の試験運用を開始
  • JAL、JALUX、JALエアテック、タジマモーターコーポレーションの4社が水素を燃料とする航空機けん引車の試験運用を開始

日本航空（JAL）、JALUX、JALエアテック、タジマモーターコーポレーションの4社は8月29日、水素を燃料とする航空機けん引車の試験運用を開始したと発表した。

【画像】JALの水素燃料電池けん引車

本取り組みは、東京都の「空港等におけるFC（燃料電池）モビリティ早期実装化支援事業」に採択され、昨年度から4社共同で推進している。CO2を排出しない燃料電池などによって駆動する航空機地上支援車両（FCGSE車両）の開発・商用化の促進と、空港臨海エリアにおける水素需要の喚起を目的としている。

国内で初めてディーゼル型航空機けん引車をFCGSE車両に改造し、試験運用および導入効果の検証を行う。実施にあたっては、JALUXが事業実施者となり、タジマモーターが車両開発・改造、JALが試験運用、JALエアテックが車両保守および水素充填を担当する。

試験運用は2025年12月までの期間で行い、その効果を検証する。本事業で得られた知見や成果は、東京都や他のパートナーと共有し、官民一体で今後の水素車両の開発や商用化に貢献する。

航空機けん引車は、飛行機が駐機場から滑走路へ向かう際に「プッシュバック」と呼ばれる作業で、飛行機を押し出して自走できる位置まで移動させる地上支援車両だ。

今回の取り組みでは、27年間使用した航空機けん引車を水素燃料電池車両へ改造し、羽田空港で試験運用を通じて、水素供給に係る運用方法や車両性能に関する多角的な検証を行う。

中型機から小型機を対象に使用し、1週間に1度、約20分（35MPa）で最大約10kgの水素を充填し、70km前後の走行が可能だ。

JALグループは、CO2の排出量削減に関し、2050年までのカーボンニュートラルの実現を目標に掲げている。これからも次世代の環境配慮型エネルギーの導入を推進し、空港および航空業界全体の脱炭素化に向けた取り組みを継続していく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

JAL 日本航空

水素

燃料電池 FC

タジマモーターコーポレーション

羽田空港（東京国際空港）

カーボンニュートラル

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES