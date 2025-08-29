ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ジープ・ラングラー、ミリタリーグリーンの「'41エディション」を150台限定発売へ…789万円

ステランティスジャパンは、9月13日からジープ『ラングラー』の限定車「アンリミテッド スポーツ '41エディション」を150台限定発売すると発表した。メーカー希望小売価格は789万円だ。

今回の限定車は、ラングラーの「アンリミテッド スポーツ」グレードをベースとした特別仕様車。ジープブランドが誕生した1941年に由来して「'41」と名付けられた。

最大の特徴は、特別なミリタリーグリーン色の採用だ。土壌や緑地に馴染む無骨ながらも深みのある色合いで、木々や岩肌、土の色に調和する。この色は、ジープの歴史を語る上で欠かせないWillys MBの堅牢で高い機敏性を象徴している。

エクステリアでは、フェンダーとリアウインドウにそれぞれ山頂への等高線や山の稜線を走るWillys MBのシルエットが描かれたデカールを施している。さらに車両の左サイドには「One of '41」の特別バッジを装着し、冒険心あふれる世界観を表現している。

購入者には特典として、「One of '41」のジープオリジナルキーチェーンと、米国オレゴン州発のマルチアウトドアブランド「ポーラー」とのコラボレーションアイテムをプレゼントする。

価格は、デカールとバッジの特別仕様に加えて上記特典を付属しながら、ベースモデルと同じ設定となっている。

《森脇稔》

