ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ステランティス世界販売は130万台、北米が35%増と好調…2025年第3四半期

5.7リットルV8「HEMI」エンジンを搭載するラム1500 ブラックエクスプレス
  • 5.7リットルV8「HEMI」エンジンを搭載するラム1500 ブラックエクスプレス
  • 5.7リットルV8「HEMI」エンジンを搭載するラム1500 ブラックエクスプレス
  • シトロエンC3新型
  • フィアット・グランデパンダ
  • オペル・フロンテラ

ステランティスは、2025年第3四半期（7～9月）の世界新車販売の結果（出荷ベース）を発表した。

【画像】ステランティスの主要モデル

同期の連結出荷台数はおよそ130万台となり、前年同期比13%増加した。この増加は主に北米市場が牽引し、欧州・中東・アフリカ地域でも前年同期比で成長を記録した。

北米市場では第3四半期に特に力強い回復を見せ、出荷台数が前年同期比約10万4000台増加し、35%の大幅な伸びを記録した。この中にはHEMI V8エンジン搭載のピックアップトラック『ラム1500』の初回納車も含まれている。この大幅な改善は主に、前年の在庫削減施策により一時的に生産が減少していた状況と比較して、在庫動向が正常化したことの恩恵を反映している。

欧州市場では第3四半期の出荷台数が約3万8000台増加し、前年同期比8%増となった。この成長は主に、前年同期には生産されていなかった4つの新型Bセグメント「スマートカー」プラットフォーム車種の生産開始によるものだ。

具体的にはシトロエン『C3』、シトロエン『C3エアクロス』、オペル『フロンテラ』、フィアット『グランデパンダ』が含まれる。ただし、これらの新製品の生産立ち上げによる恩恵は、商用車（LCV）の出荷減少や一部の主要市場での出荷減少により一部相殺された。

その他の地域では、出荷台数が合計で約1万台増加し、前年同期比3%増となった。これは主に中東・アフリカ地域の21%増が牽引し、南米での3%減を部分的に相殺した形となった。中東・アフリカ地域の1万6000台の出荷増加は、主にアルジェリアでのフィアット製品の現地生産拡大、トルコとエジプトでの市場環境改善を反映している。

南米では2025年第3四半期に7000台の前年同期比減少となったが、これは主に2024年第3四半期のリオグランデドスル州洪水により遅延していたブラジルでの出荷をステランティスが回復させた際の異常に高い比較基準によるものだ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ステランティス

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES