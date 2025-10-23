ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ステランティス、希土類フリー磁石でEVモーター開発へ…米Niron Magneticsと

米Niron Magneticsの自動車向け技術
  • 米Niron Magneticsの自動車向け技術

米国の磁石技術企業のナイロン・マグネティクス（Niron Magnetics）は、自動車大手ステランティスと協業し、希土類元素を使用しない次世代電気モーターの開発に取り組むと発表した。

この協業では、ナイロン・マグネティクスが開発した鉄窒化物磁石技術を活用する。従来の永久磁石は主に中国から調達される希土類元素に依存していたが、同社の技術は豊富に存在する鉄と大気中の窒素を原料とするため、外国に支配されたサプライチェーンへの依存を軽減できる。

プロジェクトには米エネルギー省先端材料製造技術局が270万ドルを支援。エネルギー自立強化と重要材料確保戦略の一環として位置づけられている。

永久磁石は音響システムからパワーステアリング、流体ポンプ、パワートレインまで、車両の数十のシステムで重要な役割を果たしている。内燃機関、ハイブリッド、電気自動車を含む幅広いパワートレインで不可欠な部品となっている。

ステランティスのプロパルション・システム・エンジニアリング担当上級副社長のミッキー・ブライ氏は「この革新的な磁石技術の可能性を探ることで、将来のモビリティ選択肢を支援し、顧客の選択肢を拡大できる」と述べた。

ナイロン・マグネティクスのジョナサン・ローントリーCEOは「希土類フリーの鉄窒化物への切り替えにより、業界のより強靭な基盤構築とモーター性能の可能性拡大を目指している」と語った。

同社は今回、ミネソタ州サーテルに初の商業規模製造施設の建設を開始。フル稼働時には北米最大級の磁石生産施設となり、年間1500トンの磁石を生産し、175人のフルタイム雇用を創出する予定だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ステランティス

電気自動車 EV、PHEV、BEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES