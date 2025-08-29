ホーム 自動車 ビジネス 海外マーケット 記事

DUNLOPタイヤ装着ライダー、「2025 AMAプロモトクロス選手権」の全階級制覇…16年連続

450クラス#18 ジェット・ローレンス選手
  • 450クラス#18 ジェット・ローレンス選手
  • 250 クラス #1ヘイデン・ディーガン選手
  • 450クラス#18 ジェット・ローレンス選手
  • 250 クラス #1ヘイデン・ディーガン選手

住友ゴム工業は8月27日、DUNLOPタイヤを装着するライダーが米国メカニクスビルで開催された「2025 AMAプロモトクロス選手権」最終戦において、全階級（450クラス・250クラス）でシリーズチャンピオンを獲得し、16年連続全階級制覇を達成したと発表した。

450クラスでは、「Team Honda HRC Progressive」のジェット・ローレンス選手がシーズン開幕から7連勝を飾り、その勢いのまま全11戦中9回の総合優勝に加えて10回の表彰台登壇を果たし、シリーズチャンピオンを獲得した。

250クラスでは「Monster Energy Yamaha Star Racing」のヘイデン・ディーガン選手が7回の総合優勝を挙げ、同クラス2年連続でタイトルを獲得した。

AMAプロモトクロス選手権は自然の土や地形を活用したロングコースで争われる全米選手権のひとつで、世界中にファンを持つオフロードレース。周回ごとに路面コンディションが変化する中で、ジャンプやフープス、長いストレート等、起伏に富んだコースでの戦いにおいて、タイヤにはトラクション・制動力・コーナリング力など、高い性能が求められる。

16年連続全階級制覇に加えて、DUNLOPライダーがシーズンを通して全階級で表彰台を独占したことで、DUNLOPタイヤの高い総合性能が証明された。

AMAプロモトクロス選手権においてDUNLOPタイヤを使用するライダーは、DUNLOPのオフロードレース用タイヤ「GEOMAX（ジオマックス）」シリーズの商品を装着。世界中のオフロードレースで培われた技術を結集したGEOMAXシリーズは、多様な路面に対応する優れたトラクション性能と高い路面適応性を発揮する。

同社は今後も高性能タイヤを世界中のライダーに提供し、さまざまなライディングシーンを足元から支えていく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

住友ゴム工業

ダンロップ

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES