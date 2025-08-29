フィアットのピックアップトラック『トロ』、純正用品「MOPAR」をブラジル設定…荷台がトランクに

フィアットは8月26日、ピックアップトラック『トロ』の改良新型に、ブラジルで「モパー（MOPAR）」の50種類以上の純正アクセサリーを設定すると発表した。

同アクセサリーは、エンデュランス、フリーダム、ボルケーノ、ウルトラ、ボルケーノディーゼル、ランチディーゼルの6グレード全てに対応する。荷台をトランクとして活用することや積載能力の向上、日常使いの利便性、デザイン性の向上を重視した構成となっている。

荷台活用の利便性向上では、手動・電動ハードトップ、荷台ボックス、荷台バッグ、荷台マット、仕切り板などを用意。積載能力と汎用性の向上では、荷台エクステンダー、ルーフキャリア、ルーフクロスバー、荷台クロスバー、400kg対応のトレーラーヒッチなどを設定する。

日常使いの利便性では、ワイヤレス充電器、フロント駐車センサー、ルーフ用バイクキャリア、バイクカバー、縁高マットなどを設定。デザイン面では、サントアントニオ、サイドステップ、エンドチップ、エキゾースト、マッドガード、モールなどを用意している。

フィアットのトロは同社で最も「モパー化」されたモデルで、モパー製アクセサリーの売上が最も多い車種となっている。ブラジルのピックアップ市場で10年連続首位を維持し、同セグメントに革命をもたらした。

2026年モデルでは新装備を追加し、より頑丈で洗練された外観を実現。冒険心を刺激しながらも、洗練性、快適性、技術を提供している。

用意されるアクセサリーは、ステランティス・モパーのエンジニアリング部門が南米と米国で開発・認証したもの。米国は世界最大のピックアップ市場であり、ピックアップの発祥地でもある。これらの装備により、車両はより完成度が高く安全になり、完全性、強度、能力、品質を維持している。

全てのアイテムは厳格な認証基準に従い、車両の完全性、安全性、品質、保証を維持しながら、高い国産化率を実現している。