ホーム モーターサイクル 企業動向 記事

ZF、バイク用の新型ブレーキパッド発表…TRWブランドが環境配慮型の新シリーズを展開

TRWブランドの二輪用ブレーキパッド
  • TRWブランドの二輪用ブレーキパッド
  • TRWブランドの二輪用ブレーキパッド

ZFアフターマーケットのTRWブランドが、環境に配慮した新型モーターサイクル用ブレーキパッドを欧州で発表した。

新製品は銅、ニッケル、アンチモンを含まない摩擦材を採用し、環境負荷を軽減しながら耐久性と効果を維持している。従来品と比較して初期制動力が向上し、優れた耐熱性により厳しい条件下でも安定した制動性能を発揮する。

ブレーキダストと騒音も低減され、環境への配慮と高い制動力を両立した。全製品はECE-R90規格の厳格な基準を満たしている。

市場ニーズに合わせた段階的展開により、TRWモーターサイクル用ブレーキパッドシリーズの12種類の摩擦材のうち5種類が既に移行を完了し、2種類が開発中。これによりTRWブレーキパッドポートフォリオの80%以上が移行済みで、2025年末までに90%の移行完了を予定している。

TRWブランドの二輪用ブレーキパッドTRWブランドの二輪用ブレーキパッド

移行の優先順位は需要の高いセグメントから実施され、ALLROUND（サフィックスなし）とECから始まり、SV、SH（シンターストリート）、SRM（マキシスクーター）、SI（オフロードシンター、2025年末）、PC（パフォーマンスコンフォート、2025年第3～4四半期）の順で進められる。

新旧の摩擦材は完全に互換性があり、同一車軸で安全に併用できるため、在庫管理と取り付けが簡素化される。パッケージと部品番号は変更されず、販売店や整備工場は混乱なく新シリーズを導入できる。

この製品発表は、ZFアフターマーケットがイノベーションを通じて既存事業を変革する戦略的ビジョンを示している。先進的な材料科学でブレーキカテゴリーをリードし、製品の信頼性とライダーの安全性を向上させ、市場でのリーダーシップを強化している。7500以上のアプリケーションをカバーするTRWの新パッドは、モーターサイクルブレーキの未来のペースを設定している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ZF

TRW

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES