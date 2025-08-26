カワサキのスーパーチャージャーバイク『Z H2 SE』が新カラーに、アプリ連携で音声＆ナビにも対応

カワサキモータースジャパンは26日、スーパーチャージャー搭載のハイパフォーマンスモデル『Z H2 SE』のカラー＆グラフィックを変更した2026年モデルを、9月27日に発売すると発表した。

Z H2 SEは、従来モデルの圧倒的なパワーと優れたコントロール性能を維持しながら、KECS（カワサキ電子制御サスペンション）を装備。スカイフックテクノロジーを実装した前後サスペンションにより、より滑らかな乗り心地と快適性を実現している。

カワサキ Z H2 SE 2025年モデル

ブレーキシステムには、ブレンボ社のStylemaモノブロックキャリパーとマスターシリンダーを採用したフロントブレーキコンポーネントを搭載し、制動力とコントロール性をさらに向上。

新モデルの主な変更点として、カラー＆グラフィックの刷新に加え、スマートフォンアプリ「RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE」の「音声コマンド」と「ナビ機能」に対応した。これらの機能は通常有償ライセンスが必要だが、新車購入者には納車時に提供される二次元コードにより1年間無償で利用できる。

カワサキ Z H2 SE 2025年モデル

カラーは「メタリックマットグラフェンスチールグレー×メタリックマットカーボングレー」の1色展開。メーカー希望小売価格は247万5000円で、カワサキプラザでの限定販売となる。