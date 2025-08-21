ALL関東キャンピングカーフェア2025、Gメッセ群馬で開催…9月6-7日

ALL関東キャンピングカーフェア実行委員会が、9月6日・7日の2日間、「ALL関東キャンピングカーフェア2025」をGメッセ群馬で開催する。

会場には軽キャンパーやバンコンバージョン、本格的なキャブコンバージョンなど、多種多様なキャンピングカーやトレーラーが集結する。ペットとの旅にも対応した車両も展示され、来場者は実際に見て触れて体感できる。

会場内ではキャンピングカー用品の販売やアウトドア用品のアウトレットコーナー、全国の人気ショップが集結するペット用品エリア、群馬の魅力が詰まった「ぐんまーと」も設置される。

ALL関東キャンピングカーフェア

特別コンテンツとして、ギネス世界記録に認定されたスケボー犬コーダくんとトレーナー浅野里実さんによる「スケボー犬体験会」と「愛犬家のためのセミナー」を開催。また、フィンランド発祥のアウトドアスポーツ「モルック」の無料体験会も実施する。

開催時間は両日とも10時から17時まで。入場料は前売券が800円、当日券が1000円、当日電子券が900円（いずれも高校生以上）。ペットは入場無料で、中学生以下も無料となっている。

アクセスはJR高崎駅から徒歩15分またはバスで5～7分。車の場合は関越自動車道高崎玉村スマートICから約15分で、駐車場は普通車1日500円（高さ制限2.1m）となっている。

「ALL関東キャンピングカーフェア2025」