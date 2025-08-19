ポルシェ『911 GT3』の外観をレースカー仕様に、「ANDIAL」デザインラップ発表

ポルシェは、アメリカのモータースポーツ・チューニング会社「ANDIAL」の創立50周年を記念し、新型『911 GT3』（Type 992.2）専用のデザインラップパッケージを「モントレーカーウィーク2025」で発表した。

このパッケージは、ANDIAL 935-Lの最も象徴的なリバリーの一つを視覚的に再現したもので、モンテレーカーウィーク期間中のポルシェクラブオブアメリカ・ヴェルクス・リユニオンで初公開された。

ANDIALは1975年に設立されたアメリカのモータースポーツ・チューニング会社で、創設メンバーのアーノルド・ワグナー（AN）、ディーター・インツェンホーファー（DI）、アルヴィン・シュプリンガー（AL）の名前から作られたアナグラムが社名の由来である。

ポルシェ『911 GT3』（Type 992.2）専用のデザインラップパッケージ

ANDIALは、アメリカで最も成功し尊敬されるポルシェのパフォーマンスチューニング専門会社の一つに発展した。同社が手がけた車両とエンジンは、北米のほぼ全ての主要レーストラックで勝利を収めた。レース活動と並行して、ストリート向けのパフォーマンスモデルも開発し、デイトナなどの国際的な24時間レースでの勝利経験から得られた技術を市販車に応用した。

新しいパーシャルラップは、ツッフェンハウゼンのポルシェエクスクルーシブマニュファクトゥールで手作業により施工され、ポルシェコンフィギュレーターでオプションとして選択可能で、価格は7680ドルとなっている。

ポルシェ『911 GT3』（Type 992.2）専用のデザインラップパッケージ

既に911GT3を所有している顧客向けには、後日レトロフィットとしてデザインラップを提供する計画もある。パッケージには、ANDIALデザインのデカールセット、ドアとフードに貼られる2桁のスタート番号（顧客が指定可能）、ドライバーと助手席ドア上部に追加できる国旗とドライバー名が含まれる。

さらに、ポルシェエクスクルーシブマニュファクトゥールでは、ANDIALロゴが入った特別塗装のキー、キーポーチ、オーナーズマニュアルケース、フロアマット、ドアシルガードも提供し、車両のカスタマイズをさらに進めることができる。