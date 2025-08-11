次期トヨタ『ハリアー』は新エンジンの恩恵でフォルムが大変化…スクープ記事ベスト5　2025年上期

2025年上期に公開された新型車スクープの記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位となったのはトヨタ『ハリアー』次期型に関して、デザイン、パワートレインに迫る記事でした。そのほか『ラガー』を冠すると目されるダイハツの新型クロカン、スズキ『カプチーノ』の次世代型の情報などが注目されています。
トヨタは現在、人気クロスオーバーSUV『ハリアー』次期型の開発に着手していると見られ、最新情報を入手したスクープ班が予想CGを制作した。ハリアー次期型のワールドプレミアは、順調に行けば2026年後半と思われる。
ダイハツは現在、スズキの大ヒット軽SUV『ジムニー』に対抗する新型SUVを開発中と噂されるが、スクープ班は2026年にも登場する可能性があるという情報を入手、そのデザインを大予想した。車名は『ラガー』か？
スズキがかつて販売していた、軽2ドアオープンスポーツカー『カプチーノ』が復活だ！ 2024年の夏にいちどニュースが流れたが、スクープ班もあらためて情報を入手した。注目はボディサイズが軽自動車規格から普通車（道路交通法で小型車）に拡大されること。
ホンダは現在、スーパースポーツ『NSX』の後継モデルを開発中と見られるが、その最新情報を入手、スクープ班が予想CGを制作した。1000ps超えのBEVは、レクサスの新型スーパーカーと市場で競うことになる。
トヨタは現在、人気クロスオーバーSUV『ランドクルーザー』シリーズの末っ子として設定される、新型コンパクトSUVを開発中だ。その最終デザイン情報を入手できたので、スクープ班が予想CGを制作した。