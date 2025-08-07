「サブウーファー」を“何で鳴らすか”、その選択肢のすべてを紹介！［やっぱりいつかは外部パワーアンプ］

ホーム 自動車 テクノロジー カーナビ／カーオーディオ新製品 記事

「サブウーファー」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ：カーファイ＜神奈川県＞）。
カーオーディオシステムを本格化させようと思ったときには、「外部パワーアンプ」を使いたい。当連載ではその理由から使い方までを全方位的に解説してきた。今回はその最終回として、「サブウーファー」の鳴らし方について説明していく。

◆導入コストを下げたい場合は、「パワードサブウーファー」という選択肢もアリ！

さて、これまでの記事でも幾度となく触れてきたように、クルマのスピーカーは純正・市販を問わずメインユニットに内蔵されている「パワーアンプ」にてドライブできる。しかしサブウーファーだけは基本的に、メインユニットの内蔵パワーアンプでは鳴らせない。なぜならサブウーファーは振動板が大きいがゆえに、大きなパワーが必要となるからだ。

なのでサブウーファーを導入する際にはこれを鳴らすための外部パワーアンプを何らか用意する必要がある。となると、どんなモデルを選ぶべきかが悩みどころとなってくる…。

なお、「パワードサブウーファー」という選択肢もある。これならパワーアンプも内蔵しているので外部パワーアンプは不要だ。配線をして設置さえすればすぐに鳴らせる。なので取り付け工賃も比較的に少なくて済む。

◆「パワーアンプレス」モデルなら、低音の鳴り方を自らプロデュース可能に！

しかしながら、低音の鳴り方を自らプロデュースするという楽しさも味わおうと思うなら、パワーアンプを一体化していない「ボックスサブウーファー」か「単体サブウーファー」を選択すべきだ。どんなパワーアンプを組み合わせるかでも鳴り方を変えられるので、そこのところも楽しみどころとなるからだ。

で、それらを鳴らすための外部パワーアンプ選びにおいての第一の選択肢となるのは、「4chパワーアンプ」だ。これを導入すれば、併せてフロントスピーカーの外部パワーアンプ化も実行できる。サブウーファーにて低音強化を図るなら、フロントスピーカーもより良いコンディションで鳴らした方が良い。そうすることで相乗効果により、さらなるサウンドアップも果たされる。そしてそれを1台の外部パワーアンプにて行えば、音色の統一感も取りやすい。

さらにはインストールも合理的に行える。1台の外部パワーアンプのみで完結できるので、電源配線も効率的に行えて設置スペースも少なくて済む。

◆フルレンジの「2chパワーアンプ」なら、後からの“つぶし”が効く！

そしてこれに続く選択肢となるのは、「2chパワーアンプ」だ。フロントスピーカーの「外部パワーアンプ化」はひとまずさておいて2chパワーアンプに目を向ければ、サブウーファーを鳴らすものとして有利なモデルを選択できる。それでいてフルレンジモデルであれば、後からシステム変更する場合にそれを他の用途にも流用できる。つまり、“つぶしが効く”というわけだ。

なお、4chパワーアンプを選ぶ場合でも2chパワーアンプを使う場合でも、それが“ブリッジ接続”に対応しているか否かを確認するべきだ。そうであればサブウーファーにしっかりパワーをかけられる。

さらにもう1つ、有力な選択肢がある。それはサブウーファー用の「モノラルパワーアンプ」だ。市販の外部パワーアンプの中には、サブウーファーを鳴らすことに特化したモデルが実にさまざま存在している。それらであれば、十分にパワーをかけて鳴らすことができる。そして選択肢も多いので、好みの1台を選りすぐれる。

さて、当連載はいかがだったろうか。外部パワーアンプを使うと、交換したスピーカーの性能をさらに引き出せる。いつかは、これの導入もぜひお試しを♪

《太田祥三》

