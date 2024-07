スクーターにターボ?! ヤマハから新技術エンジンが登場…6月の二輪車まとめ

6位 伝説のYZRが蘇る、ヤマハ『XSR900 GP』最新カスタムプロジェクトを公開: 80 Pt.

往年のレーシングマシンを彷彿させるエクステリアで人気となっている、ヤマハのスポーツヘリテイジモデル『XSR900 GP』に新たな動きだ。ヤマハモーターヨーロッパ(YME)が「Back to the Paddock」と名付けられた最新のカスタムプロジェクトを発表。ヨーロッパ中のヤマハディストリビューターが独自のレトロデザインを施し、6月12日より開催される「Wheels and Wavesフェスティバル」でデビューするという。