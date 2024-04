GW初日の4月27日、東京六本木ヒルズ・大屋根プラザにてトヨタ『クラウンクロスオーバー』をアウトドア仕様にカスタムした特別仕様車「LANDSCAPE」が披露された。

さらにクラウン製品企画主査・本間裕二氏、俳優/モデルの水上剣星氏、OCEANS編集長・原亮太氏の3名がトークセッションを行った。

写真左より、OCEANS編集長・原亮太氏、俳優/モデルの水上剣星氏、クラウン製品企画主査・本間裕二氏。

トヨタ自動車は現在、東京・広島・大阪・福岡・北海道・愛知の全国6都市でクラウンのコミュニティイベント「CROWN "next-life" SALOON - one with nature -」を展開している。その東京会場では『クラウン クロスオーバー』、『エステート』に加え、特別カスタムの"LANDSCAPE"の3台を展示。そして今回は特別イベントとして、前述のトークセッション「CROWN“next-life”SALOON with OCEANS SPECIAL TALK SESSION」が実施された。

トークセッションでは、“都市と自然を自由に楽しむ、余裕ある大人の新しい生き方”をテーマに、新型『クラウン』。そしてLANDSCAPEの魅力を掘り下げるトークが繰り広げられた。

その中で『クラウン』開発担当の本間氏は、LANDSCAPEについて「アウトドアに出かけて、キャンプ場での思い出は残っていても、そこに行くまでの思い出はあまり残っていない。移動時間すらも記憶に残るような車にしたいと思って開発した」と語った。

トヨタ・クラウンのアウトドアカスタム「LANDSCAPE」がお披露目…移動時間すらも記憶に残るような車に

また、「TOKYO OUTDOOR SHOW」でコンセプトモデルとしてLANDSCAPEが展示された際は「なぜここにクラウンが?」という反応がほとんどだったそう。しかし同時に、「こういう車を待っていた」という声も多く、それを受けての商品化に至ったそうだ。「新たなクラウンの価値観の提案」として、「あえてこういう車でキャンプ場に行くのがカッコいい」と思えるように開発していったという。

水上氏もフィールド(自然)とアーバン(都会)をミックスした、どちらでも使えるWユースデザインのアパレルを展開しており、「フィールドとアーバンを結ぶ。仕事とプライベートを結ぶ。丸々兼用できるものがここ数年増えてきている。それぞれのフィールドで頂点を極めたものを取り入れるということが進んできた」と語り、都会でもフィールドでも走れるLANDSCAPEについても撮影で実際に乗って高評価な様子だった。

LANDSCAPEの特徴としては、オフロードユースで車高を25mmほど上げたり、トーイングヒッチがデフォルトでついているなど、視覚的にインパクトを与えつつ、でも乗り心地はクラウンらしいものになっているという。積載量も多く、ファミリーキャンプも余裕な上、「クロスオーバー」より長物が積みやすく、サーフボードも入ってしまうそうだ。

トヨタ・クラウンのアウトドアカスタム「LANDSCAPE」がお披露目…移動時間すらも記憶に残るような車に

トヨタ・クラウンのアウトドアカスタム「LANDSCAPE」がお披露目…移動時間すらも記憶に残るような車に

クラウンらしさ、DNAを残しながらもデザインや機能性を進化させている新型クラウン。上質さ、洗練さは変えず、その上でライフスタイルにあわせたものを提案していきたいと本間氏。これまで『クラウン』に乗っている人が新型に乗ってもちゃんと「クラウンだ」と感じてもらえているという。「これからも顧客との対話を通していいクルマを作っていきたいので、ご意見・感想をどしどしお寄せください」とイベント参加者に語りかけ、トークセッションの結びとしていた。

『クラウン クロスオーバー』

『クラウン エステート』