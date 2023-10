レクサスは、10月26日から(一般公開は28日から)11月5日まで東京ビッグサイトを中心に開催される「ジャパンモビリティショー2023(JMS 2023)」で、次世代バッテリーEVのコンセプトモデルラインアップを世界初披露する。

レクサスブースでは「Pushing the Boundaries of the Electrified Experience」をテーマに電動化で実現する未来のクルマとモビリティー体験を提案する。2035年バッテリーEVブランドへの変革を目指すレクサスの次世代バッテリーEVのコンセプトモデルラインアップを世界初出展。ブースには伝統的な日本の美しさと、環境に優しくサステナブルで機能的なバンブーの素材を全面に用いて、カーボンニュートラル社会の実現に向けたブランドの想いを表現する。

また、未来のドライビングを疑似体験できるVRシミュレーター「Lexus Electrified VR Experience」を設置。レクサスが提供する、パーソナライズされたドライビング体験と豊かなライフスタイルをリアルに体感できる。