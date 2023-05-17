中国・新興EVメーカー18社の動向を分析…イードが調査レポート発表

イードが運営する自動車情報メディア『レスポンス』は5月17日、中国・新興EVメーカー18社の動向をまとめた調査レポート『【調査レポート】中国・新興EVメーカーに関する調査』を発表した。
調査レポートは全50ページのPDF版。年間販売台数10万以上の大手5社、1万台以上の中堅3社、1万台未満の中小10社、合計18社について整理・分析。モビリティビジネスに取り組む事業者/担当者の業界知見獲得や、事業開発/事業戦略立案などに活用できる内容となっている。
大手（5社）
合衆新能源汽車（Hozon New Energy）
理想汽車（Li Auto）
蔚来汽車（NIO）
小鵬汽車（XPeng）
零●（足へんに包）汽車（Leapmotor）
中堅（3社）
吉麦新能源（Jemmell New Energy）
威馬汽車（WM Motor Technology Group）
合創汽車科技（Hycan）
中小（10社）
北京宏瑞汽車科技（Henrey）
愛馳汽車（Aiways）
雷丁汽車（Letin）
賽力斯汽車（SERES）
開沃新能源汽車（Skywell New Energy）
雲度新能源汽車（YUDO New Energy）
智己汽車（Zhiji Motor）
華人運通（Human Horizons）
華晨新日新能源汽車 （Brilliance Xinri）
電●（口へんに加）汽車（DearCC）
調査レポートは19万8000円で購入可能。またレスポンス ビジネス・プレミアムプラン（月額9000円）会員向けにレポートを公開している。