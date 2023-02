「建機をもっと身近に」日立建機日本がアパレル商品など、グッズを新発売

日立建機日本のオンラインストアで、建設機械をモチーフにした新商品が登場する。同社が運営する「日立建機オンラインストア」では2月27日より、「建設機械をもっと身近に、楽しく」をテーマにした公式グッズの新商品を販売する。

日立建機日本のグッズオンラインストアでは、日立建機製品のミニチュアモデルや、公式LINEスタンプで登場した「仕事猫」のグッズなど、建設機械ファン向けに商品を販売している。今回のリニューアルでは、建機ファンに人気のミニチュアモデル、Tシャツや帽子などのアパレル商品や、水筒、タオルなどを発売する。

新商品では、日本初の純国産技術による油圧ショベル「UH03」の写真をプリントしたTシャツや、イラストレーターYuki Maeda氏によるタイヤローラ「ZC220」のイラストが描かれたTシャツなどのアパレル商品のほか、水筒や折りたたみアウトドアチェアなど、建設機械をかっこよく、かわいらしく、身につけることができるグッズが用意された。

新商品のブランドコンセプトは「THE FIRST CHOICE, ALWAYS WITH YOU.」。これは「まっ先に選ばれる。ずっとつき合える。」という日立建機日本の思いを示したものだという。