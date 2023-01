アウトドアカスタムカーのダムドは東京オートサロン2023 にて、ロンドンブーツ1号2号田村淳が製作したキャンピングカー、『EVERY little D. HAZEL edition』(エブリイ・ディー・ヘーゼル・エディション)を展示する。

EVERY little D. HAZEL editionは、田村のYouTube チャンネル「アーシーch」内のキャンピングカー製作プロジェクトで製作された、田村の愛車だ。仙台のFREE DRESSが製作に協力、2022年夏に発売されたダムドのボディキット「EVERY little D.」を装着したスズキ『エブリイ』をベースにした。

さらにナッツ製ベットキットやポップアップルーフ、プラスライン製40mmリフトアップキット、TOYO TIRE OPEN COUNTRY R/T などを装着し、車中泊も可能な軽キャン仕様のアウトドアカスタムカーとなった。

田村が出資したキャンピングカーショップ「HAZEL」(ヘーゼル)が2023年内にオープン予定で、同仕様のクルマを販売予定だ。