ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

アルパインのカスタマイズカー『ソノバ』にキッチンカー仕様が登場！ 宮古島でフードやドリンクを販売

宮古島・吉野海岸ビーチに常設されるアルパイン・キャルズモーター『ソノバ』のキッチンカー仕様
  • 宮古島・吉野海岸ビーチに常設されるアルパイン・キャルズモーター『ソノバ』のキッチンカー仕様
  • アルパイン海外仕様のスピーカーやサブウーファーを装備したキッチンカーとなっている
  • アルパイン海外仕様のスピーカーやサブウーファーを装備したキッチンカーとなっている
  • 7月12日実施　ビーチクリーン活動
  • 7月12日実施　ビーチクリーン活動
  • 7月12日実施　ビーチクリーン活動
  • アルスタレンタカー宮古島

アルパインマーケティングが8月8日、カスタマイズカーブランド「Cal's Motor（キャルズモーター）」の新たな取り組みとして、沖縄県宮古島市の吉野海岸に「Sonovaキッチンカー」を常設展示すると発表した。

同キッチンカーは、キャルズモーターの人気ワゴン『Sonova（ソノバ）』をベースに、クルーズプランニング（福島県いわき市）のキャンプユニット「CAMPit（キャンピット）」をカスタマイズして製作された。

宮古島での展開は、アルスタレンタカー宮古島を運営するO-NAZ（沖縄県那覇市）とパシフィックリゾート（沖縄県宮古島市）との協業により実現。世界屈指の美しさを誇る吉野海岸で、実際にフードやドリンクの提供を行う

アルパイン海外仕様のスピーカーやサブウーファーを装備したキッチンカーとなっているアルパイン海外仕様のスピーカーやサブウーファーを装備したキッチンカーとなっている

ソノバには、アルパインのディスプレイオーディオや人気サウンドシステム「メテオサウンド」などを装備。キャッチーなスタイリングが特徴となっていて、更なる改良や新たな製品開発に向けたマーケティング活動をスタートする。

同社では吉野海岸をキャルズモーターブランドとしてバックアップする「吉野海岸2025 supported by Cal's Motor」を展開する。シュノーケリングスポットとして人気の同海岸の魅力再発信と環境保全活動を両立させる取り組みも開始する。7月12日には地元サーファーや小学生らによるビーチクリーン活動を実施し、多くの漂流ゴミを回収した。

今後は撮影用ブース／映えスポットの展開や、星空観察体験や星空ナイトバー演出といった夜間コンテンツも拡充予定。持続可能な取り組みを通じて、体験型ビーチとしての魅力向上を図る。

7月12日実施　ビーチクリーン活動7月12日実施　ビーチクリーン活動

レンタカー事業との連携では、キャルズモーターの人気車種「Havana（ハバナ）」や「Carica（カリカ）」を配備。レンタカー利用客には駐車場無料利用やシャワー・更衣室の優待利用などの特典を提供する。

「ソノバ・キッチンカー」は全国10店舗のアルパインスタイル各店舗でも受注生産によるオーダーを受け付ける。カラーリングなどオーダーメイドでの対応も可能となっている。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

アルパイン

キャンピングカー、車中泊、アウトドア

レンタカー

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES