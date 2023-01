アウトドアカスタムカーのダムドは、同社が手がけるスズキ『ジムニー』/『ジムニーシエラ』カスタムカーのミニカーを企画、東京オートサロン2023(1月13日~15日、幕張メッセ)ダムドブースで先行発売する。ミニカー製品化には香港のEraCarが協力した。

スケールは1/64で、ミニカーになった車種は「JIMNY little D.」、「JIMNY SIERRA little D.」と、ジムニー専門パーツメーカーのAPIO(アピオ)と共同製作して東京オートサロン2020に出展した「JIMNY the ROOTS」、「JIMNY little B.」の計4種類だ。価格はいずれも消費税込2750円。

EraCar DAMD JIMNY little D.(JB64)/ ジャングルグリーン

EraCar DAMD JIMNY SIERRA little D.(JB74)/ ミディアムグレー

EraCar APIO×DAMD JIMNY the ROOTS(JB64)/ サンダーイエロー

EraCar APIO×DAMD JIMNY little B.(JB64)/ ミントブルー