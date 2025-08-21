ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

歴代『ジムニー』柄の「折りたたみスツール」発売へ、タイヤ型デザインで機能性も

ノリモノ雑貨ブランドのCAMSHOP.JPは、歴代のスズキ『ジムニー』をモチーフにした「折りたたみスツール（椅子）」の予約販売を開始した。

本製品は、アウトドアやイベントなどで使用できる実用的な折りたたみ椅子で、高さが調整でき、座面にはクッションシートが配置されている。長時間の使用でも快適に利用できる設計となっている。

使いやすさとデザイン性を兼ね備えており、スリムに収納できる構造ながら、広げればしっかりとした座り心地を実現している。アウトドアはもちろん、ガレージやオフィスでの腰掛けにも活用できる。

天面には歴代ジムニーがデザインされており、スズキの歩みをひと目で感じられるビジュアルとなっている。1000個限定生産となる。

座面には高反発のクッションを採用し、よくある折りたたみスツールと違い、長時間座っていてもお尻が痛くなりにくい設計だ。軽量かつコンパクトに折りたためるため、持ち運びにも便利で、車のトランクや助手席の足元に収納しておけば、いざという時にも役立つ。

CAMSHOP.JPは株式会社フェイスが運営する「ノリモノ雑貨」専門ブランドで、各自動車会社の公式ライセンスを取得した限定グッズを展開している。

《森脇稔》

