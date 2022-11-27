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【渋滞予測】年末年始の高速道路…ピークは下りが12月29-30日・1月2日、上りは1月2-3日

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  • 10km以上の渋滞回数

NEXCO3社、JB本四高速、日本道路交通情報センターは11月25日、年末年始（12月28日～1月4日）の高速道路での交通集中による渋滞予測をとりまとめた。

それによると、期間中に発生する10km以上の渋滞予測回数は上下線合計で169回。下りは12月29日（12回）・30日（13回）および1月2日（17回）、上りは1月2日（43回）・3日（36回）に渋滞が多発する見込み。最長は東名高速道路（上り）綾瀬スマートIC付近で、1月3日16時頃に55kmの渋滞が発生すると予測している。

高速道路会社各社では、渋滞予測の内容を確認のうえ、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からも、利用日や時間帯を変更するなど、渋滞を避けた利用を呼びかけている。

●各社の特に長い渋滞発生予測

東日本
・東北自動車道（下り）1月2日10時頃　25km　羽生PA付近
・東北自動車道（上り）1月2日17時頃　35km　加須IC付近

中日本
・東名高速道路（下り）12月29日10時頃　45km　秦野中井IC付近
・東名高速道路（上り）1月3日16時頃　55km　綾瀬スマートIC付近

西日本
・名神高速道路（下り）1月2日16時頃　20km　旧山科バスストップ付近
・新名神高速道路（下り）1月2日16時頃　20km　旧山科バスストップ付近
・名神高速道路（上り）1月2日12時頃　25km　大津IC付近


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