BMW M4 で噂の「CSL」復活か、ブランド設立50周年映像で予告

BMWの高性能車部門のBMW Mは2月24日、ブランド設立50周年を記念する映像、『For the past 50 years. One team. One Passion』を公開した。新型『M4クーペ』に設定と噂の「CSL」と見られるモデルが予告されている。

BMW Mは2022年、設立50周年の節目を迎える。それだけに、多くの新型車がデビューする予定だ。そのひとつが、新型M4クーペをベースにした特別モデルになる。

この新型M4クーペの特別モデルについて、BMWは「パフォーマンス志向で、驚くべきモデル」と明かしている。BMWは、伝説の高性能モデルのCSLを復活させるという噂があり、新型M4クーペに2022年、CSLが設定される可能性もある。

CSLとは、「Coupe Sport Lightweigh」の略。BMW Mの2ドアクーペの頂点に位置するモデルだ。CSLが用意されたのは、2004年の『M3 CSLクーペ』が最後だった。2022年に登場すれば、18年ぶりの復活となる。

ブランド設立50周年を記念する映像、『For the past 50 years. One team. One Passion』では、38秒付近にM、4クーペに設定と噂のCSLらしきモデルが一瞬登場する。そのリアには、専用のスポイラーが装着されているのが見て取れる。