シボレー コルベットZ06 新型、最初の写真　実車は10月26日発表

シボレーブランドは9月27日、10月26日に発表予定の新型『コルベットZ06』(Chevrolet Corvette Z06)の写真を先行公開した。

コルベットZ06は、『コルベット』の高性能グレード。従来型では、直噴6.2リットルV型8気筒ガソリンエンジンをスーパーチャージャーで過給し、最大出力650ps/6400rpm、最大トルク89.8kgm/3600rpmを獲得していた。

トランスミッションは、7速MTと8速AT。この8速AT仕様には、ステアリングホイールにパドルシフトが組み込まれた。0~96km/h加速は、7速MTが3.2秒、8速ATが2.95秒。また、0~400m加速は、7速MTが11.2秒、8速ATが10.95秒と、世界屈指の性能を誇っていた。

Who needs spy photos when you’ve got the real thing? Full reveal coming 10.26.21. The All-New 2023 #Corvette #Z06. pic.twitter.com/LElu8UdtcJ