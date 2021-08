スバルのオフローダー「ウィルダネス」に第2弾、フォレスター がベースか…間もなく米国発表

SUBARU (スバル)の米国部門は8月3日、「ウィルダネス(Wilderness)」の名前を付した新型車を、間もなく初公開すると発表、ティザー写真を配信した。

ウィルダネスの第1弾モデルが、2021年3月に米国で発表された『アウトバック・ウィルダネス』だ。乗用車とSUVの長所を融合させたスバルのフラッグシップクロスオーバーSUVの『アウトバック』をベースに、アウトドアシーンで頼れる走破性と機能性をさらに強化し、タフでラギッドなキャラクターに磨きをかけたモデルとして登場した。

アウトバック・ウィルダネスでは、専用の内外装デザインを採用した。エクステリアは、フロントとリアのバンパーを専用デザインとし、専用バンパーは車体を保護する役割も兼ね備えている。インテリアは、アナダイズドイエローをアクセントに使用し、ブラックとグレーのダークトーンで全体をコーディネートした。シート表皮や後席シートバックなどには、防水性を備えた素材を採用した。

タイヤは、オールテレーン仕様を装着することにより、登坂路などでの走破性を追求した。最低地上高は、標準モデルの8.7インチ(約220mm)から、アウトバック・ウィルダネスでは9.5インチ(約240mm)に引き上げられた。悪路走行を支援する「X-MODE」に関しては、「DEEP SNOW/MUD」モードの対応速度域を広げ、実用性を向上させている。

スバルの米国部門は、このウィルダネスの名前を付した新型車を、間もなく初公開する予定だ。ウィルダネス第2弾モデルのティザー写真を配信した。荒々しい冒険のために、大幅なアップグレードと再チューンを施すという。

There’s a new species in the Wilderness, extensively upgraded and retuned for rugged adventure. Sign up to be one of the first to see the reveal here: https://t.co/CBOrfNRQBF pic.twitter.com/1WakuBl13q