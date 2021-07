フィスカーのEV『オーシャン』、新開発センタースクリーンとUI採用へ…ロサンゼルスモーターショー2021で発表予定

フィスカーが11月17日、ロサンゼルスモーターショー2021で初公開する『オーシャン』の量産モデル。同車に、新開発のセンタースクリーンとUI(ユーザーインターフェイス)を採用すると7月22日、ヘンリック・フィスカーCEOが発表した。

オーシャンは電動SUVで、バッテリーの蓄電容量は、標準仕様でおよそ80kWhとなる。トップグレードの場合、1回の充電で、最大およそ300マイル(約483km)を走行できる性能を持つ。

オーシャンの駆動方式は4WDだ。前後アクスルにそれぞれモーターを搭載する最上位グレード、「Extreme」の場合、最大出力が545hp以上になる。

The Fisker Ocean EV interior will have the most amazing center screen & UI…reveal November 17th..,#Fisker #Love #EVs #ESG #digitalart #UI #smartphone #gaming pic.twitter.com/rgmlhsHo5P