ランボルギーニ ウラカン EVO、航空機の誘導車に…イタリア国際空港

ランボルギーニは6月24日、『ウラカンEVO』(Lamborghini Huracan EVO)が、イタリアのボローニャ・ボルゴ・パニガーレ国際空港において、航空機の誘導車に起用された、と発表した。

ボローニャ空港では近年、誘導車にランボルギーニが使用されている。ウラカンEVOの誘導車(フォロー・ミー・カー)は、ランボルギーニのデザイン部門の「チェントロ・スティーレ」が手がけた特別なカラーリングを採用した。

誘導車の車体には、「Verde Turbine」と呼ばれるマットカラーをベースに、オレンジの市松模様が施された。ボディサイドの「Follow Me in Our Beautiful Country」の文字には、イタリア国旗の緑、白、赤の3色が添えられた。車両には、点滅する警告灯と空港管制塔と連絡を取り合うための無線も装備されている。

ウラカンEVOのミッドシップには、直噴5.2リットルV型10気筒ガソリン自然吸気エンジンを搭載する。最大出力は640hp/8000rpm、最大トルクは61.2kgm/6500rpmを獲得する。駆動方式はフルタイム4WDだ。0~100km/h加速2.9秒、最高速325km/hというパフォーマンスを可能にしている。

なお、ウラカンEVOは2022年1月7日まで、ボローニャ・ボルゴ・パニゴーレ国際空港の誘導車として活躍する予定、としている。