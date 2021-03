ジープ グランドワゴニア と ワゴニア 新型のティザーイメージ　3月11日にモデル発表

ステランティス傘下のジープブランドは3月7日、3月11日にデジタルワールドプレミアする予定の新型『ワゴニア』(Jeep Wagoneer)と新型『グランドワゴニア』(Jeep Grand Wagoneer)のティザーイメージを公開した。

オリジナルのワゴニアは、1962年に誕生した。1983年には、車名をワゴニアからグランドワゴニアに変更。1991年までの長期に渡って生産された米国製SUVの象徴的存在だ。ワゴニアとグランドワゴニアの製造元は、カイザー、AMC、クライスラーと目まぐるしく変遷したが、基本設計を大きく変えずに、およそ30年間生産され続けた。新型は、30年ぶりの復活となる。

ジープブランドは今回、新型ワゴニアと新型グランドワゴニアのティザーイメージを公開した。市販モデルの内外装の写真4点で、『グランドワゴニアコンセプト』と同様のヘッドライトとフロントグリルが確認できる。

Family adventure evolves. Watch the reveal on 3/11 at 12PM EST. @wagoneer



Preproduction model shown. Available Summer 2021. pic.twitter.com/tBkyKG5PhU