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フォードの新型EVは大型ピックアップトラック、プロトタイプが雪上テスト［動画］

　　 フォード F-150 EVのプロトタイプ
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フォードモーター（Ford Motor）は12月22日、現在開発を進めているフォード『F-150』のEVのプロトタイプによる雪上テストの映像を、公式ツイッターを通じて配信した。

フォードモーターは、電動化を加速している。すでに、フォード『マスタング』シリーズの新型EV、フォード『マスタング・マッハE』を米国で発表している。

このマスタング・マッハEに続いて、2022年から生産を開始するのが、フォードF-150のEVだ。フォードF-150は、大型ピックアップトラックで、米国のベストセラー車のフォード『Fシリーズ』の主力モデル。フォードモーターは、米国最量販車にEVを設定することにより、電動化を加速していく。

フォードモーターは、フォードF-150のEVのプロトタイプによる雪上テストの映像を、公式ツイッターを通じて配信した。マスタング・マッハEとともに、雪上を駆け抜ける様子を紹介している。
《森脇稔》

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