ジャガー最新の「ビジョン グランツーリスモ」、次世代EVレーサーに　12月16日発表

ジャガーカーズは12月15日、ジャガー最新の『ビジョン グランツーリスモ』(Vision Gran Turismo)を12月16日18時(日本時間12月17日深夜3時)、デジタルワールドプレミアすると発表した。

ジャガー最新のビジョン グランツーリスモは、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの「PlayStation」用ゲームソフトウェア、『グランツーリスモ』シリーズのために開発される仮想スポーツカーだ。

もともとこのプロジェクトは、「PlayStation3」(PS3)用ゲームソフト、『グランツーリスモ6』のコラボプロジェクト、「ビジョン グランツーリスモ」として始まったもの。ビジョン グランツーリスモでは、世界的な自動車メーカーやブランドが、グランツーリスモのために車をデザインした。そしてゲーム内では、バーチャルに走行を楽しむことができる。

ジャガーは2019年10月、ジャガー『ビジョン グランツーリスモ クーペ』を発表した。ジャガー初のビジョン グランツーリスモの設定は、パワートレインには、軽量コンパクトかつパワフルな最新の電気モーターを搭載。モーターを駆動するバッテリーは、リチウムイオンを採用した。

モーターはフロントに1個、リア左右にそれぞれ1個の合計3個搭載。3個のモーターはトータルで最大出力1020ps、最大トルク122.4kgmを獲得した。0~100km/h加速は2秒以下、最高速は322km/h以上というパフォーマンスを想定していた。

Join us at 6pm GMT tomorrow, and be part of #Jaguar history as we unveil the next evolution of our all-electric @TheGranTurismo #VisionGT race car.



Set your Facebook reminder, and be notified when the World Premiere is about to start: https://t.co/Zeh4lO8udk pic.twitter.com/4yVghRvPrc