バーチャルレースの頂点へ！ SPKが5年連続挑戦、チャンピオン選手も加入

SPKが7月15日、2025年も「AUTOBACS JEGT Supported by GRAN TURISMO」トップリーグ(以下:JEGT)に参戦することを発表した。同社は2021年からリーグへ参戦しており、2025年シリーズで5年連続の参戦となる。

JEGTはPlayStation5/PlayStation4用ソフト「グランツーリスモ7」を使用したeモータースポーツ大会で、2019年9月の初開催された。現在では国内最大級のeモータースポーツ大会として、カテゴリー史上最高額となる賞金総額500万円をかけた公式シリーズとなっている。

JEGT2025年シリーズでは、レース数の増加やオフライン大会の拡充、スーパーフォーミュラとの連携強化など、開催規模のさらなる拡大が予定されており、全5戦が開催される。

SPKではチーム名を「SPK e-SPORT Racing with TC CORSE」(カーナンバー:105)とし、リアルレース「ロードスター・パーティレースIII」に参戦中の中島監督、深谷選手、三宅選手、eモータースポーツで豊富な経験を有する稲葉選手、佐藤選手にくわえ、新たに「グランツーリスモ チャンピオンシップ ネイションズカップ」優勝経験者の高橋選手を迎えた6名で構成。チーム全員で一丸となり、大会に挑むとしている。

なお、JEGT開幕戦・第2戦は、7月19日・20日にスーパーフォーミュラ第6戦・7戦が開催される富士スピードウェイの特設会場にて開催される。

SPK e-SPORT Racing with TC CORSE <#105>

(c) 2017 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Polyphony Digital Inc.

“Gran Turismo” logos are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.