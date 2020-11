ランボルギーニ、「新しいV10モデル」発表を予告　11月18日

ランボルギーニ(Lamborghini)は11月16日、新型車のデジタルワールドプレミアを11月18日に行うと、公式ツイッターを通じて発表した。

ランボルギーニは、この新型車について、「新しいV10ランボルギーニ」とだけ明かしている。現行ランボルギーニでV10エンジンを搭載しているのが、『ウラカン』。11月18日にデジタルワールドプレミアされる新型車は、ウラカンベースの可能性がある。

ウラカンのミッドシップには、直噴5.2リットルV型10気筒ガソリン自然吸気エンジンを搭載する。最大出力は640hp/8000rpm、最大トルクは61.2kgm/6500rpmを獲得する。駆動方式はフルタイム4WDだ。0~100km/h加速2.9秒、最高速325km/hというパフォーマンスを実現している。

ランボルギーニによると、サーキットから公道へ、新しいV10ランボルギーニが、同社の歴史の新しく素晴らしい章を開こうとしているという。

From the racetrack to the road. The new V10 Lamborghini.

We are about to embark on a new, fantastic chapter of our history. Tune in here on November 18, 2020 at 4 PM CET for the official unveiling: https://t.co/Nw5VdiUZ0H #Lamborghini pic.twitter.com/xwxL2RSpxQ