テスラ(Tesla)のイーロン・マスクCEOは10月2日、公式ツイッターを通じて、2021年にもインド市場に進出する可能性があると発表した。

これは、「テスラ・クラブ・インディア」からの質問に答える形で、マスクCEOが明らかにしたもの。テスラ・クラブ・インディアは、インド市場へのテスラの進出に関して、進展があるのか、マスクCEOに尋ねている。

この質問に対して、マスクCEOは、「2021年には(テスラのインド市場への進出が)実現するのではないか」との見通しを示した。

インドでは、EVの新車価格が内燃エンジン車に比べて割高で、EVの普及が進んでいなかった。しかし、インド政府は2019年8月、EVの消費税を12%から5%にに引き下げた。インド政府は現在、EVの普及に向けた取り組みを強化している。

Next year for sure