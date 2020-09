テスラのマスクCEO、VWの新型EVに試乗…助手席にVWのディースCEO［動画］

フォルクスワーゲングループは9月7日、テスラのイーロン・マスクCEOがドイツを訪問した際、フォルクスワーゲンの新型EV『ID.3』に試乗したと、公式ツイッターを通じて発表した。

テスラのイーロン・マスクCEOは9月2~3日、ドイツを訪問した。ベルリン郊外に建設中の新工場「ギガファクトリー」の視察などが目的だ。この訪問において、短時間ではあるが、マスクCEOによるフォルクスワーゲンID.3の試乗が実現した。

試乗はドイツ・ヴォルフスブルクの空港の滑走路で行われた。プライベートジェットから降り立ったマスクCEOを、フォルクスワーゲングループのヘルベルト・ディースCEOが、ID.3で出迎えた。マスクCEOはそのままID.3の運転席に乗り込み、助手席にディースCEOを乗せて、ID.3をテストしている。

マスクCEOによるID.3のテストドライブの様子は、フォルクスワーゲングループのヘルベルト・ディースCEOが、自身の公式LinkedInを通じて公開している。

"Thanks for the visit, @ElonMusk! Hope you like the video. It was great driving the @volkswagen ID.3 with you!" comments our CEO Herbert Diess on @LinkedIn. #ShapingMobilityhttps://t.co/NtcYXNRScC