マセラティの新型スーパーカー『MC20』、ティザーイメージ　車は9月9日発表予定

マセラティは9月3日、9月9日にワールドプレミアする予定の新型スーパーカー、『MC20』(Maserati MC20)の新たなティザーイメージを、公式ツイッターを通じて公開した。

MC20の「MC」とは、マセラティ・コルセ=マセラティ・レーシングを意味する。「20」は2020年を指し、マセラティの歴史の新しい始まりを意味している。MC20は、2004年に発表された『MC12』に続くマセラティのスーパーカーとなる。

マセラティは、このMC20のミッドシップに、新開発の3.0リットルV型6気筒ガソリンツインターボエンジンを搭載する。「ネットゥーノ(Nettuno)」と命名された新エンジンは、マセラティが自社開発し、イタリアのモデナ工場で組み立てられる。

新しいパワーユニットは、バンク角90度のV6アーキテクチャーを基本として、ツインターボとドライサンプ潤滑システムを採用した。3.0リットルの排気量から、最大出力630ps/7500rpm、最大トルク74.4kgm/3000~5500rpmを引き出す。

マセラティは、このMC20の新たなティザーイメージを、公式ツイッターを通じて公開した。イタリア・ベニスで撮影されたプロトタイプの写真からは、従来よりも軽い擬装となったMC20のフロントマスクの一部が確認できる。

A glimpse of our star in Venice.

MC20 lands September 9th.https://t.co/eSRsP5g1ck#MaseratiMC20#MaseratiMMXX#Maserati pic.twitter.com/A0pnbxlWfq