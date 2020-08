ジープ グランドワゴニア、30年ぶりに復活へ　2021年登場予定

FCA(フィアット・クライスラー・オートモービルズ)のジープブランドは8月14日、新型『グランドワゴニア』(Jeep Grand Wagoneer)のティザーイメージを公開した。

グランド ワゴニアは、1962~1991年の長期に渡って生産された米国製SUVの象徴的存在だ。製造元は、カイザー、AMC、クライスラーと目まぐるしく変遷したが、基本設計を大きく変えずに、およそ30年間生産され続けた。

2021年に登場予定の新型グランド ワゴニアは、生産終了から30年ぶりでの復活となる。現時点ではその詳細は公表されていないが、『グランドチェロキー』の上に位置するジープブランドの最上級車に位置付けられる。

The only thing more grand than yesterday’s adventures, are tomorrow’s. Coming 2021. pic.twitter.com/eUlwVDL4S0