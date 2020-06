これが日産 フェアレディZ 新型だ！公開された情報をもとにデザインを大予想

ついに新型の登場が公式に予告された日産自動車の2ドアスポーツ『フェアレディZ』。そのデザインはどうなるか。スクープサイト「Spyder7」がティザー動画と最新情報をもとに、予想CGを制作した。

同社は、5月に動画『NISSAN NEXT: From A to Z』を配信、2023年までの4か年計画を発表した。それによると、今後18か月で12の新型車を投入することになるという。その動画の中で初めて姿を見せたのがフェアレディZ(海外名:370Z)新型だ。

ティザー動画では、ロングノーズ、ショートデッキという往年のボディシルエットとともに、「こ」の字型LEDデイタイムランニングライトが点灯している姿が見てとれる。

新型では、インフィニティ『Q60』とプラットフォームやパワートレインを共有、兄弟モデルになる可能性があるという。そのデザインは、現行モデルを進化させ、プラス往年の240Zを彷彿させるロングノーズをまとったシルエットとなりそうだ。

予想CGでは、ウィンドウデザインは、フロントからサイド、リアまで一体感を持たせたデザインに。サイドアンダー部分には、フロントから取り入れた空気をサイドからリアへ流すための大胆にデザインされたダクトも配置される可能性もあるだろう。

最大の特徴であるフロントは、前衛的なロングノーズデザインとなり、ヘッドライトも240Zの丸型をイメージしたデザインだが、プロジェクター2連とブルーLEDで進化、グリル部分には、大型のリップスポイラーを組み込んだスポーツカーらしいデザインが期待できそうだ。

これまで予想されたパワートレインは、3.0リットルV型6気筒ツインターボエンジンを搭載し、最高出力はライバルとなるトヨタ『スープラ』新型「RZ」グレードの340psを超えるというもので、高性能グレードには「Z400」の車名が与えられるとともに、最高出力は400psにも達すると伝えられていた。

最新の情報では、最強モデルに「480Z」の名が与えられ480ps以上を発揮するという。最高出力500馬力を発揮するNISMOバージョンも登場すると噂されており、480Zとの関係も注目される。

新型車を最速スクープ『Spyder7』をチェック!