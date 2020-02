【メルセデスベンツ CLA 新型】Aクラスセダンとの相違点　まとめ…価格や安全性、試乗記

久しぶりのフルモデルチェンジとなったメルセデスベンツ『CLA』と『CLAシューティングブレーク』。『Aクラス』の派生として生まれたメルセデスの4ドアクーペであるCLAは、改良を経て対話型インフォテインメントシステム「MBUX」や『Sクラス』と同等の先進安全技術も搭載可能になった。

メルセデス・ベンツ日本は、『CLA』(Mercedes-Benz CLA)を6年ぶりに、『CLAシューティングブレーク』を4年ぶりにそれぞれフルモデルチェンジし、8月27日より予約注文の受付を開始した。

エクステリアは、「Sensual Purity(官能的純粋)」というデザインの基本思想に基づき、ラインやエッジを大幅に削減した輪郭など、シンプルな造形でありながら、流麗かつ力強さも表現した。前傾するフロントエンドはサメの尖った鼻先を想わせるデザインでシャープさを強調。ヘッドライトは上下方向に細いデザインを採用し、ワイドな印象を与えるとともに、先代CLAから外側が膨らむ独特なデザインを引き継いでいる。

上野社長「初代の特徴にさらに磨きをかけた」

メルセデス・ベンツ日本は8月27日、全面改良した新型『CLA』(Mercedes-Benz CLA)および『CLAシューティングブレーク』(Mercedes-Benz CLA Shooting Brake)の予約注文の受付を開始した。価格は472万~544万円で、納車はCLAが10月頃、シューティングブレークが12月頃を予定しているという。

ソニックデザインサウンドスウィートを純正アクセサリーに採用

ソニックデザインは9月25日、サウンドチューンアップ商品「ソニックデザインサウンドスウィート」のメルセデスベンツ『CLA』新型(118系)専用モデルが、メルセデスベンツ純正アクセサリーとして販売されることになったと発表した。

今回納入するメルセデスベンツ純正アクセサリー「ソニックデザインサウンドスウィート」新型CLA専用モデルは、車両構造的にドアスピーカー交換が難しい118系CLAのために、これまで同社が培ってきた車室内の音響解析・補正技術を集約して開発したサウンドチューンアップ商品。

421psの最強モデル「AMG45S」を追加 856万円より

メルセデス・ベンツ日本は、『CLAクラス』に高性能グレード『メルセデスAMG CLA45S 4MATIC+』と『メルセデスAMG CLA45S 4MATIC+ シューティングブレーク』を追加し、11月12日より注文受付を開始した。

パワーユニットは、完全新設計の2.0リットルターボエンジン「M139」を搭載。量産車向け2.0リットル4気筒エンジンとしては世界最高の421ps、最大トルク500Nmを発生する。またトルクカーブは自然吸気エンジンに近い特性で、エモーショナルな加速感を味わえるほか、レスポンスや吹け上がりも改善。レブリミットを7200rpmに設定するなど、ピュアスポーツカー並みの性能を備える。

メルセデスAMG CLA45S 4MATIC+ と同シューティングブレーク

最も安全な小型ファミリーカーに選出…ユーロNCAP

ユーロNCAPは、2019年に衝突テストを行った55車種の中から、カテゴリー別に最も安全な車を選ぶ「Best of the Best of 2019」を発表した。新型メルセデスベンツ『CLA』が小型ファミリーカー部門において、最も安全な1台に選出されている。

ユーロNCAPの衝突テストは、前面オフセット64km/h、側面50km/h、ポール衝突32km/h、歩行者衝突40km/hで行う。ユーロNCAPの評価は、4項目に応じてポイントを配分する。最重要視される「成人乗員保護性能」に、ポイントの40%を配分。「子ども乗員保護性能」と「歩行者&自転車保護性能」、自動ブレーキなどの「安全支援装置」の3項目には、各20%を配分する。

【試乗】「Aクラスセダン」との違いは走りにも…島崎七生人

Aクラスセダンとの違い

ほかでもない『Aクラス』セダンに較べ『CLA』は、ホイールベース(2730mm)が共通であるほか意外にも全高(1430mm)も同一。しかし全長が140mm長く、全幅も30mm幅広い。ボディサイズだけでみると『CLA』のほうがゆったりとしている。

ところが実車同士をパッと見た限りでは両車の“差”は小さい。これはどちらも最新世代のデザインである上で、セダンの『Aクラス』が『CLA』に“寄せた”スタイリッシュな仕上がり振りだからだろう。

メルセデスベンツ CLA 新型(CLA200d)