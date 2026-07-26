NEOPASA静岡に「赤富士シャア」登場！ 静岡限定デザインのTシャツ、アクリルキーホルダーが発売

『機動戦士ガンダム』シリーズより、静岡限定デザインの赤富士シャアTシャツ、アクリルキーホルダーが登場。2026年7月25日（土)から「STRICT-G NEOPASA静岡」（下り）店限定販売にて販売開始となる。

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「ガンダムシリーズ」は1979年の『機動戦士ガンダム』から45年以上にわたって、テレビシリーズ、劇場版、OVAと様々に発展し作り続けられているロボットアニメ作品群。モビルスーツ同士の戦闘を軸に、戦争や政治、人間ドラマを重厚に描く世界観が特徴で、テレビアニメ・劇場作品に加え、漫画・小説・ゲーム・プラモデルなど多媒体で展開されている。

STRICT-G JAPAN『機動戦士ガンダム』静岡限定Tシャツ 赤富士シャア

このたび発売されるのは、赤富士をバックにシャア・アズナブルを躍動感の有る筆絵タッチで描いたTシャツと、扇子型のアクリルキーホルダー。静岡に立ち寄った際に、ぜひゲットしていただきたい。

STRICT-G JAPAN『機動戦士ガンダム』静岡限定アクリルキーホルダー 赤富士シャア

＜商品詳細＞

■STRICT-G JAPAN『機動戦士ガンダム』静岡限定Tシャツ 赤富士シャア

・価格 ：6,600円(税込)

・カラー ：ブラック

・商品サイズ ：M～XXL

・商品素材 ：綿100％



■STRICT-G JAPAN『機動戦士ガンダム』静岡限定アクリルキーホルダー 赤富士シャア

・価格 ：880円(税込)

・商品サイズ ：W75mm×H60mm

・商品素材 ：アクリル 【画像全3枚】

(C)創通・サンライズ