NEOPASA静岡に「赤富士シャア」登場！ 静岡限定デザインのTシャツ、アクリルキーホルダーが発売

『機動戦士ガンダム』シリーズより、静岡限定デザインの赤富士シャアTシャツ、アクリルキーホルダーが登場。2026年7月25日（土)から「STRICT-G NEOPASA静岡」（下り）店限定販売にて販売開始となる。
「ガンダムシリーズ」は1979年の『機動戦士ガンダム』から45年以上にわたって、テレビシリーズ、劇場版、OVAと様々に発展し作り続けられているロボットアニメ作品群。モビルスーツ同士の戦闘を軸に、戦争や政治、人間ドラマを重厚に描く世界観が特徴で、テレビアニメ・劇場作品に加え、漫画・小説・ゲーム・プラモデルなど多媒体で展開されている。
このたび発売されるのは、赤富士をバックにシャア・アズナブルを躍動感の有る筆絵タッチで描いたTシャツと、扇子型のアクリルキーホルダー。静岡に立ち寄った際に、ぜひゲットしていただきたい。
サンスター文具(Sun-Star Stationery) ガンダム グッズ アクリルスタンド シャア・アズナブル S8107084
￥1,650
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
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サンスター文具(Sun-Star Stationery) 劇場版Gundam GQuuuuuuX ステッカー ジークアクス シャア・アズナブル S8812489
￥440
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
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＜商品詳細＞
■STRICT-G JAPAN『機動戦士ガンダム』静岡限定Tシャツ 赤富士シャア
・価格 ：6,600円(税込)
・カラー ：ブラック
・商品サイズ ：M～XXL
・商品素材 ：綿100％
■STRICT-G JAPAN『機動戦士ガンダム』静岡限定アクリルキーホルダー 赤富士シャア
・価格 ：880円(税込)
・商品サイズ ：W75mm×H60mm
・商品素材 ：アクリル
(C)創通・サンライズ