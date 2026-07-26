ホーム モータースポーツ／エンタメ エンタメ・イベント 記事

NEOPASA静岡に「赤富士シャア」登場！ 静岡限定デザインのTシャツ、アクリルキーホルダーが発売

シャア×富士山の異色コラボ！ 「ガンダム」赤富士をバックした筆絵タッチが印象的！ 静岡限定デザインのTシャツ、アクリルキーホルダーが発売
  • シャア×富士山の異色コラボ！ 「ガンダム」赤富士をバックした筆絵タッチが印象的！ 静岡限定デザインのTシャツ、アクリルキーホルダーが発売
  • STRICT-G JAPAN『機動戦士ガンダム』静岡限定Tシャツ 赤富士シャア
  • STRICT-G JAPAN『機動戦士ガンダム』静岡限定アクリルキーホルダー 赤富士シャア

『機動戦士ガンダム』シリーズより、静岡限定デザインの赤富士シャアTシャツ、アクリルキーホルダーが登場。2026年7月25日（土)から「STRICT-G NEOPASA静岡」（下り）店限定販売にて販売開始となる。

【画像全3枚】

「ガンダムシリーズ」は1979年の『機動戦士ガンダム』から45年以上にわたって、テレビシリーズ、劇場版、OVAと様々に発展し作り続けられているロボットアニメ作品群。モビルスーツ同士の戦闘を軸に、戦争や政治、人間ドラマを重厚に描く世界観が特徴で、テレビアニメ・劇場作品に加え、漫画・小説・ゲーム・プラモデルなど多媒体で展開されている。

STRICT-G JAPAN『機動戦士ガンダム』静岡限定Tシャツ 赤富士シャア

このたび発売されるのは、赤富士をバックにシャア・アズナブルを躍動感の有る筆絵タッチで描いたTシャツと、扇子型のアクリルキーホルダー。静岡に立ち寄った際に、ぜひゲットしていただきたい。

STRICT-G JAPAN『機動戦士ガンダム』静岡限定アクリルキーホルダー 赤富士シャア

サンスター文具(Sun-Star Stationery) ガンダム グッズ アクリルスタンド シャア・アズナブル S8107084
￥1,650
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
サンスター文具(Sun-Star Stationery) 劇場版Gundam GQuuuuuuX ステッカー ジークアクス シャア・アズナブル S8812489
￥440
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

＜商品詳細＞
■STRICT-G JAPAN『機動戦士ガンダム』静岡限定Tシャツ 赤富士シャア
・価格　　　　：6,600円(税込)
・カラー　　　：ブラック
・商品サイズ　：M～XXL
・商品素材　　：綿100％

■STRICT-G JAPAN『機動戦士ガンダム』静岡限定アクリルキーホルダー 赤富士シャア
・価格　　　　：880円(税込)
・商品サイズ　：W75mm×H60mm
・商品素材　　：アクリル

【画像全3枚】

(C)創通・サンライズ

《米田果織》

関連記事

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

関連リンク

特集

バンダイ

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews