『アスラーダG.S.X RS SIREN』、プレミアムバンダイで予約開始…アニメ『新世紀GPXサイバーフォーミュラ』放映35周年記念

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」で、「ヴァリアブルアクション Hi-SPEC UNITED 新世紀GPXサイバーフォーミュラ アスラーダG.S.X RS SIRENの予約を開始した。

【画像】新世紀GPXサイバーフォーミュラ アスラーダG.S.X RS SIREN

価格は5万5550円（税込・送料および手数料別途）。発売元は株式会社メガハウスで、2027年2月の配送を予定している。

1991年の放映から35周年を迎えたアニメ『新世紀GPXサイバーフォーミュラ』は、近未来的なサイバーマシンと熱いレースシーンで多くのファンを魅了したレースアニメの金字塔だ。その後4つのOVAシリーズが制作され、さらにシリーズ正統続編となる新作ショートアニメの公開も決定しており、今なお根強い人気を誇る。

今回の商品はその35周年を記念したもので、商品名「アスラーダG.S.X RS SIREN（セイレーン）」はアニメシリーズの福田己津央総監督から直々に命名された。

ヴァリアブルアクション Hi-SPEC UNITED新世紀GPXサイバーフォーミュラ アスラーダG.S.X RS SIREN

カラーリングは無垢なマットカラーで統一されており、風見ハヤトの父・風見広之、菅生あすかの父・菅生幸二郎、そして車田鉄一郎の3人が完成させた「アスラーダG.S.X」が初めてコースを走ったシェイクダウンの場面をイメージしている。精密な造形と質感表現により、実車さながらの存在感を再現した。

本商品は、香港のフィギュアメーカー・スリーゼロとメガハウスが共同開発する「ヴァリアブルアクション Hi-SPEC UNITED」シリーズの一作。完全変形機構とLED発光を搭載し、メガハウスのHi-SPECシリーズで培った技術力とスリーゼロの緻密なメカニカル表現力を結集した。

ヴァリアブルアクション Hi-SPEC UNITED新世紀GPXサイバーフォーミュラ アスラーダG.S.X RS SIREN

商品の全長は約255mm、素材はABS・ダイキャスト・POM・PVC。対象年齢は15才以上。セット内容は彩色済み完成品モデルと専用台座。使用電池は本体がLR44×3個、専用台座が単4型乾電池×3個。設計はスリーゼロ、彩色は向山口孝氏、設計協力は桑原憲徳氏が担当した。

プレミアムバンダイでの購入特典として、SUGO開発スタッフの証であるオリジナル「クレデンシャルパス」が付属する。デザインは現在作成中とのことで、詳細は今後公開される予定だ。予約期間は2026年8月下旬まで。販売はプレミアムバンダイ限定で、準備数に達した場合は販売を終了する場合がある。