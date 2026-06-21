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「逆襲のシャア」ニューガンダムが革小物に！ ネイビーレザーに“アムロ”マーク入り、5種が予約受付中

機動戦士ガンダム 逆襲のシャア νガンダム 長財布
  • 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア νガンダム 長財布
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  • 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア νガンダム 長財布
  • エンブレム
  • チャーム
  • オリジナルBOX
  • 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア νガンダム 二つ折り財布
  • 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア νガンダム 二つ折り財布

『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』より、アムロ・レイ最後の乗機であるνガンダムをイメージした革小物5種がプレミアムバンダイで予約受付中。発送はそれぞれ、2026年8月を予定している。

【画像全14枚】

機動戦士ガンダム 逆襲のシャア νガンダム 長財布
機動戦士ガンダム 逆襲のシャア νガンダム 長財布

『機動戦士ガンダム』は1979年に放送を開始したTVアニメ。ロボットを「モビルスーツ」という「兵器」として扱ったリアルな戦争描写や緻密な科学考証、複雑に織り成す深い人間ドラマが展開する。それまでのロボットアニメの潮流であった単純な勧善懲悪では語れない「リアルロボットアニメ」というジャンルを確立し、40年以上も国内外から高い人気を誇る。

そして劇場版アニメ『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』は、1988年に公開された『ガンダム』シリーズのアニメ映画だ。TVアニメ『機動戦士ガンダム』から14年後の宇宙世紀0093年を舞台にしたストーリーが描かれ、因縁のライバル同士であったアムロ・レイとシャア・アズナブルの戦いにピリオドが打たれた。

機動戦士ガンダム 逆襲のシャア νガンダム 二つ折り財布
機動戦士ガンダム 逆襲のシャア νガンダム 二つ折り財布
機動戦士ガンダム 逆襲のシャア νガンダム パスケース
機動戦士ガンダム 逆襲のシャア νガンダム パスケース

今回発売されるのは、「長財布」「二つ折り財布」「キーケース」「パスケース」「IDカードケース」の5種類だ。

ネイビーのレザーにアムロのパーソナルマークがエンボス加工で入るほか、取り外し可能なチャームにはνガンダムの左肩に入るエンブレムが刻印されるなど、細部までデザインにこだわったアイテムだ。

機動戦士ガンダム 逆襲のシャア νガンダム IDカードケース
機動戦士ガンダム 逆襲のシャア νガンダム IDカードケース

発送時は今回の企画用のオリジナルBOXでのお届けとなるので、ぜひ気になるアイテムをチェックしてみてほしい。

エンブレム
チャーム
オリジナルBOX

機動戦士ガンダム　逆襲のシャア

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
機動戦士ガンダム逆襲のシャア 4KリマスターBOX(4K ULTRA HD Blu-ray&Blu-ray Disc 2枚組) (特装限定版)
￥7,355
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

☆各商品情報
【機動戦士ガンダム 逆襲のシャア νガンダム 長財布】
価格：19,800円(税込)
獲得ポイント：198P
予約受付終了：2026年7月31日(金) 23時
発送日：2026年8月発送予定
ショップ名：バンコレ！- BANDAI FASHION COLLECTION -

【画像全14枚】

■サイズ：W約190×H約90×厚さ約20mm
※カードポケット 12箇所
■素材：・表面 牛革、・内装 ポリエステル
■生産エリア：中国
■対象年齢：15才以上

※掲載の商品は試作品のため、実際の商品とは多少異なります。

【機動戦士ガンダム 逆襲のシャア νガンダム 二つ折り財布】
価格：16,500円(税込)
獲得ポイント：165P
予約受付終了：2026年7月31日(金) 23時
発送日：2026年8月発送予定
ショップ名：バンコレ！- BANDAI FASHION COLLECTION -

■サイズ：W約105×H約90×厚さ約30mm
※カードポケット 4箇所
■素材：・表面 牛革、・内装 ポリエステル
■生産エリア：中国
■対象年齢：15才以上

※掲載の商品は試作品のため、実際の商品とは多少異なります。

【機動戦士ガンダム 逆襲のシャア νガンダム パスケース】
価格：11,000円(税込)
獲得ポイント：110P
予約受付終了：2026年7月31日(金) 23時
発送日：2026年8月発送予定
ショップ名：バンコレ！- BANDAI FASHION COLLECTION -

■サイズ：W約110×H約75×厚さ約10mm
■素材：・表面 牛革、・内装 ポリエステル
■生産エリア：中国
■対象年齢：15才以上

※掲載の商品は試作品のため、実際の商品とは多少異なります。

【機動戦士ガンダム 逆襲のシャア νガンダム キーケース】
価格：13,200円(税込)
獲得ポイント：132P
予約受付終了：2026年7月31日(金) 23時
発送日：2026年8月発送予定
ショップ名：バンコレ！- BANDAI FASHION COLLECTION -

■サイズ：W約110×H約65×厚さ約20mm
■素材：・表面 牛革、・内装 ポリエステル
■生産エリア：中国
■対象年齢：15才以上

※掲載の商品は試作品のため、実際の商品とは多少異なります。

【機動戦士ガンダム 逆襲のシャア νガンダム IDカードケース】
価格：13,200(税込)
獲得ポイント：132P
予約受付終了：2026年7月31日(金) 23時
発送日：2026年8月発送予定
ショップ名：バンコレ！- BANDAI FASHION COLLECTION -

■サイズ：
・本体 W約105×H約75×厚さ約5mm
・ストラップ 全長 約40cm
■素材：・表面 牛革、・内装 ポリエステル
■生産エリア：中国
■対象年齢：15才以上

※掲載の商品は試作品のため、実際の商品とは多少異なります。

(C)創通・サンライズ

《井の上心臓》

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