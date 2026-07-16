水難事故防止スタンプラリー、舞鶴若狭道・西紀SAと京都府北部の道の駅で7月18日スタート

第八管区海上保安本部などは、舞鶴若狭自動車道の西紀SAおよび京都府北部の道の駅において、「水難事故防止『西紀SA・道の駅』スタンプラリー」を2026年7月18日（土）から8月15日（土）まで開催する。

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スタンプラリーは、まず西紀SA下り線でスタンプ台紙（丸うちわ）を受け取り、4エリアの道の駅でそれぞれ1つずつ、計4つのスタンプを集める仕組みだ。

スタンプを4つ集めると、西紀SA上り線のショッピングコーナーレジで「景品ガチャ」に挑戦できる。景品は京都府北部の特産品など全8種・計50本で、ハズレなし。ガチャは24時間実施される。スタンプが1～3つの場合でも「海保カード」がプレゼントされる。いずれも景品・カードがなくなり次第終了となる。

また、7月18日には西紀SA下り線でスタートイベントが開催される。舞鶴市、京丹後市、宮津市、伊根町、海の京都DMOによる観光PRや、第八管区海上保安本部による水難事故防止の啓発活動が行われる。

海上保安官の制服（大人用・子ども用）を着用して記念写真を撮れるコーナーも設置される。さらに、海上保安庁のマスコット「うみまる」をはじめ、舞鶴市の「チョキまる」、宮津市の「たあくん」、京丹後市の「コッペちゃん」が当日9～12時の間に不定期で登場し、記念撮影に応じる。

なお、西紀SA下り線で買い物・食事をした客には、上り線で使える100円クーポンもプレゼントされる。

主催は第八管区海上保安本部。共催は京都府水難救済会、一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社（海の京都DMO）、舞鶴市、京丹後市、宮津市、伊根町、光明興業株式会社、西日本高速道路サービス・ホールディングス株式会社関西支社だ。