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阪和道・岸和田SA上り線のガスステーション、7月1日から約7か月間営業休止…老朽化対策の改築工事

阪和道・岸和田SA上り線のガスステーション
  • 阪和道・岸和田SA上り線のガスステーション
  • 近隣GS

NEXCO西日本関西支社と西日本高速道路サービス・ホールディングス関西支社は、阪和自動車道（阪和道）岸和田サービスエリア（SA）上り線のガスステーション（GS）について、老朽化対策の改築工事を実施すると発表した。

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工事に伴い、同GSは2026年7月1日（水曜）0時から2027年1月下旬まで、約7か月間にわたって営業を休止する。

なお、休止期間中もEV急速充電器は引き続き利用できる。

■近隣のGSへの迂回案内

営業休止期間中は、近隣のSA・パーキングエリア（PA）のGSを利用するよう案内されている。

阪和道から近畿自動車道・吹田ジャンクション（JCT）を経由するルートでは、紀ノ川SA（上り線）のほか、草津PA（上り線、距離132km）、吹田SA（下り線、距離86km）、西宮名塩SA（下り線、距離107km）が利用できる。

阪和道から西名阪自動車道へ移動するルートでは、紀ノ川SA（上り線）から香芝SA（下り線、距離67km）が利用可能だ。

■近隣GSの営業時間

紀ノ川SA（上り線）は7時～22時の営業。草津PA（上り線）、吹田SA（下り線）、西宮名塩SA（下り線）、香芝SA（下り線）は24時間営業となっている。

NEXCO西日本は、工事情報を各SA・PAでのチラシ配布やポスター・立看板の設置、高速道路上の懸垂幕などで周知している。

《森脇稔》

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